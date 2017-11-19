Akdeniz’de metruk binalar yıkılıyor

Akdeniz Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu için şikayet konusu olan harabeye dönüşmüş metruk yapıların yıkımına devam ediyor.Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü,...

Akdeniz Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu için şikayet konusu olan harabeye dönüşmüş metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle kent merkezinde yer alan, insanların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk yapıların yıkımına, hazırlanan plan ve program kapsamında hız verdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yıl içinde yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda, ilçede 150 civarında metruk bina tespit edildi. Belediye bünyesinde oluşturulan inceleme komisyonu, bu binaların 707’sinde inceleme yaparak yıkılması yönünde karar verdi. Bu binaların, özellikle 30 tanesi ile ilgili olarak, büyük riskler oluşturması nedeniyle, Belediye Encümeni tarafından acil yıkım kararı alınırken, hukuki süreçleri biten söz konusu binaların yıkımı da gerçekleştirildi.

Son olarak yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öncelikle çevre güvenliğini alarak Yeni Mahalle 5127 Sokakta bulunan metruk bir binayı, sahibinin talebi ve Encümen Kararı sonrası, iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde yıktı. Ekipler, yapının yıkımı sonrasında ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığını da kamyonlarla kent dışına taşıdı.

“Can ve mal güvenliği için risk oluşturan binaların yıkımı sürecek”



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Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler kapsamında, halkın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan harabe haldeki yapıların yıkımının süreceğini söyledi. Metruk yapıların, Akdeniz sakinlerinin huzur ve esenliğini bozmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Pamuk, bu tür metruk yapıların, sosyal riskleri de barındırdığına ve insanları tedirgin ettiğine dikkat çekti. Pamuk, “Akdeniz Belediyesi olarak, konuyla ilgili olarak mevcut yasal düzenlemeler ve ilgili yönetmelikler kapsamında hareket ediyoruz. Bu bağlamda, gerek ekiplerimizin sahada sürdürdüğü teknik inceleme ve araştırmaların sonucunda belirlenen yapılar hakkında, gerekse muhtarlar, mahalle sakinleri veya bina sahibinden gelen talep ve şikâyetleri en kısa sürede inceleyip değerlendiriyoruz. Kentimizin esenliğine, huzuruna ve estetiğine zarar veren, vatandaşlarımızı tedirgin eden bu tür terk edilmiş harabe haldeki metruk binaların yıkımına yönelik mücadelemiz kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edecektir" dedi.