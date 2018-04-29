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29 Nisan 2018 Pazar 14:25

AKM’nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı
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Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM’nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim’de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu. Biranda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM’ye çevirirken, oluşan toz bulutu ise yıkım ekibi tarafından sulanarak batırılmaya çalışıldı.
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