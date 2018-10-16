Akseki’de trafik kazası: 3 yaralı

Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Manavgat’tan Akseki yönüne giden Mustafa Sönmez idaresindeki 07 ENF 50 plakalı ticari minibüs, aynı yöne gitmekte olan karayollarının yol bakım işlerini...

Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat’tan Akseki yönüne giden Mustafa Sönmez idaresindeki 07 ENF 50 plakalı ticari minibüs, aynı yöne gitmekte olan karayollarının yol bakım işlerini yürüten yüklenici firmaya ait Lütfi Pişkin idaresindeki 34 UF 5465 plakalı yol süpürme işlemi yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet yoldan çıkarken, ticari minibüs ise şarampole yuvarlandı.

Kazada, ticari minibüs sürücüsü ile yol temizleme aracı sürücüsü Lütfi Pişkin ile yanında bulunan Hüseyin Songür yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.