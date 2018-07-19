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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:56

Alanya’da yürekleri ağızlara getiren görüntü

Antalya’nın Alanya ilçesinde en işlek yolda seyir halinde olan sürücünün tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de bebeği taşıması yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.İlçenin en işlek...

Alanya'da yürekleri ağızlara getiren görüntü
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Antalya’nın Alanya ilçesinde en işlek yolda seyir halinde olan sürücünün tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de bebeği taşıması yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

İlçenin en işlek yollarından olan Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü sağ eliyle kontrolü sağlarken diğer eliyle de bebeği tuttu. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan motosiklette dengesini sağlamaya çalışan kasksız sürücü, bir eliyle de bebeği tutarak yol boyunca ilerledi. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet bir süre trafikte seyrettikten sonra gözden kayboldu.
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