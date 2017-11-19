Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi ödülünü Amasya’da aldı

Bakanlık yetkilileri, Amasya Valisi, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve çeşitli protokol üyelerinin de katıldığı ödül töreninde bölge ödülü almaya hak kazanan projelerin sunumunun ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

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