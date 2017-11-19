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19 Kasım 2017 Pazar 20:36

Albayrak: “Ata’mıza ve yöneticilerimize yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye’nin tarihine ve yöneticilerine yapılan saldırılara kınama mesajı yayınladı.Albayrak, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin yayımladığı kınama mesajında, “Norveç’te bulunan...

Albayrak: 'Ata'mıza ve yöneticilerimize yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum”
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye’nin tarihine ve yöneticilerine yapılan saldırılara kınama mesajı yayınladı.

Albayrak, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin yayımladığı kınama mesajında, “Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen Trident Javelin adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye’nin 1951 yılından beri üyesi olduğu NATO’nun görevlileri tarafından tarihimizi ve yöneticilerimizi hedef alan saldırılar yapılması ilişkilerimize zarar vermektedir. Tarihimizi ve ülkemizin yöneticilerini hedef alanlar şunu bilmelidirler ki; Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, bağımsızlık ve milli egemenlik esaslarına dayanan güçlü bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, dehası ve erdemleriyle bütün dünyanın hayran olduğu büyük bir devlet adamıdır. 95 yıl önce emperyalist ülkelere karşı istiklal mücadelesi veren kahraman Türk Milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da özgürlük ve tam bağımsızlık idealinden hiçbir zaman taviz vermeyecektir. Tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlık timsali olan yüce Türk Milletinin bir ferdi olarak ülkemize, Ata’mıza ve yöneticilerimize NATO görevlileri tarafından yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

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