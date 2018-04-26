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26 Nisan 2018 Perşembe 19:43

Ali Muhyiddin el-Karadaği’den Diyanet’e ziyaret

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Ali Muhyiddin el-Karadaği'den Diyanet'e ziyaret
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Erbaş, “Müslümanlar olarak yapacağımız en önemli şey mezhep savaşı çıkarmak isteyenlere fırsat vermememizdir” dedi.

Dış odakların Irak’ta ve Suriye’de yaptıklarını bütün dünyanın gördüğünü belirten Başkan Erbaş, “Mezhepçilik fitnesiyle yeni bir planla bölüp parçalamak yutmak ve sömürgeciliklerine devam etmek istiyorlar” diye konuştu.

Mezhepçilik fitnesine karşı en önem verdikleri konuların başında eğitimin geldiğini kaydeden Erbaş, “İnsanları sahih dini bilgiyle donatmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Karadaği’nin Diyanet’e yaptığı ziyarette Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de hazır bulundu.
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