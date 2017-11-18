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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:47

Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya iki modern park

İlçe genelindeki tüm mahallelerin yeni nesil oyun gruplarıyla donatılması için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Helvacı Mahallesi’ne ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oyun oynayabileceği iki modern...

Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya iki modern park
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İlçe genelindeki tüm mahallelerin yeni nesil oyun gruplarıyla donatılması için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Helvacı Mahallesi’ne ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oyun oynayabileceği iki modern oyun parkı kazandırdı.

Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek için her mahalleye modern yaşam alanları kazandıran Aliağa Belediyesi, Helvacı Mahallesi’nde yeni nesil oyun gruplarından oluşan iki parkı hizmete sundu. Vatandaşların kullanımına açılan parklara çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan ‘Batık Gemi’ figürlü oyun grupları yerleştirildi.

Ayrıca oyun grubu alanları çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplandı. Led aydınlatmalarla donatılan park, gece kullanımı için de hazır hale getirildi. Modern park alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Çocuklar için yapılan oyun parkında yetişkinler de unutulmadı. Her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği oyun parkına yetişkinler için günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştirildi.

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