Alibeyköy Barajı’nda 1 kişi boğularak can verdi

Sultangazi’de Alibeyköy Barajı’na giren 18 yaşındaki Ramazan Saray boğularak can verdi. Beraberindeki arkadaşları ise sudan cansız bedeni çıkan genci çaresizce izledi.

Olay, Alibeyköy Barajı kıyısında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre piknik yapmak için baraj kenarına gelen Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19) tekneyle barajın karşı kıyısına geçti. Kıyıda arkadaşlarını bırakan Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı. Serinlemek için tekneden göle atlayan Saray’ı bir süre sonra arkadaşları çırpınırken gördü. Bunun üzerine arkadaşı Furkan Demir, suya girerek Saray’ı kurtarmaya çalıştı. Kendisinin de boğulacağını anlayan Demir, sudan kıyıya çıktı.

Saray bir süre sonra gözden kaybolurken arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar, itfaiye botuyla arama çalışması başlattı. Gölde bir süre arama yapan kurbağa adamlar, gencin cansız bedenini bularak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Saray’ın cenazesi morga kaldırılırken Furkan Demir ve Onur Sarıkaya polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Saray’ın boğulduğu anı anlatan bir başka vatandaş “Arkadaşlarla pikniğe geldik. Oturduk. Aradan 1 saat geçti. İleride bir tekne gördük. Teknenin içinde beyaz tişörtlü arkadaşlar vardı. Ondan sonra bir karmaşa çıktı. Olayı anlamadık. Göle giriyorlar dedik. İkisi geri geldi. Ondan sonra ambulans ve itfaiye gelmeye başladı. İki tanesi teknenin içindeydi. Bir tanesi suyun içine atladı ama kurtaramadılar” dedi.