Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyareti ertelediğini açıkladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti erteledi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasına açıklık getirilene kadar Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti erteledi.
Alman Bakan Maas, Suudi Arabistan ziyaretini erteledi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyareti ertelediğini açıkladı.