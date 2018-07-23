Alman Milli Takımını bırakan Özil’e hemşehrilerinden destek

Mesut Özil’inb Almanya milli takımından istifa etmesinden dolayı Devrekliler hemşerilerine sahip çıktılar.

Dünyaca ünlü Alman asıllı Türk Futbolcu Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri, sahip çıktılar. Real Madrid’de futbol oynadığı sırada memleketi Devrek’in Hışıroğlu köyüne ziyarete gelen Özil için ilçedeki bir caddeye de “Mesut Özil” adı verilmişti.

Tabelayı kaldırıp yenisini koyacaklar

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Günümüzün ana konusu hemşehrimiz Mesut Özil. Devrek ilçemizin Hışıroğlu köyünden olan Mesut Özil gururumuzdur. İngiltere’de cumhurbaşkanımızın Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte çektirdikleri fotoğraf sonrası Türk asıllı futbolcularımız hem İngiliz hem de Alman medyası tarafından linç edilmiştir. Mesut kardeşimize karşı saygısızca söylemlerde bulunulmuştur. Almanya milli takımının dünya kupasında elde ettiği başarısızlığın acısını mesut’tan çıkarmaya çalıştılar. Mesut Özil alman vatandaşı olmasına rağmen Türk’tür. Hemşehrimiz Mesut Özil’e sahip çıkma konusunda aklıselim sahibi kişilerle fikir alışverişinde bulunduk. Mesut’umuza zarar gelmesin diye bekledik. 17-18-19 Ağustos’ta Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde alt ana tema olarak ırkçılık ve ayrımcılığa karşı Mesut Özil’e sahip çıkacaktır. Menajeri ile de bu konuyu paylaşmıştık. Kendisi ile gurur duyduğumuz Mesut Özil’in açıklamaları bizleri rahatlattı. Devrek’te spor tesislerinin bulunduğu bölgede bir caddeye ismini vermiştik. Bu caddede aynı zamanda Mesut Özil’in büyük destekleri ile bir spor tesisi yapıyoruz. Cadde girişinde ki tabelada alman milli takım formalı fotoğrafı vardı. Şimdi o fotoğrafı cumhurbaşkanımızla çekilen fotoğrafı ile değiştiriyoruz. Irkçılığa, din ayrımcılığına şiddetle karşıyız yapanları da kınıyoruz. Mesut’um yalnız değilsin Devrek, Türkiye ve hatta dünya seninle” diye konuştu.

Devrekli vatandaşlar ise "Almanya milli takımının başarısızlığıı Özil’e yıkmaya çalıştılar. Burada ayrımcılık söz konusu, Devrekliler olarak Mesut’a sonsuza kadar sahip çıkacağız” dediler.