Alman Ordusu yenileniyor

Almanya Savunma Bakanlığının ordunun yenilenmesi için 25 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi. Ordunun yeni teçhizat alabilmesi için finansman sağlanması gerektiği de belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığının ordunun yenilenmesi için 25 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi. Ordunun yeni teçhizat alabilmesi için finansman sağlanması gerektiği de belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığının hazırladığı raporda, 25 milyon euro değerinde 18 sözleşmenin meclisin bütçe ve savunma komisyonları tarafından onaylanması gerektiği belirtilirken, planların hayata geçirilmesinin 2018 yılı bütçesine bağlı olduğu vurgulandı.

Alman Ordusu, İsrail’e ait Heron 1 tipi insansız hava aracının 2020 ve Ukrayna yapımı Antonov tipi nakliye uçaklarının 2021 yılına kadar operatör sözleşmelerini uzatmayı planlıyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) koalisyon sözleşmesinde Heron TP’lerin alımı üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Dokuz yıllık finansal kiralama sözleşmesinin bedelinin ise 1 milyar 24 milyon euro olduğu belirtildi. Alman Ordusu sipariş listesinde, NH 90 tipi askeri nakliye helikopterleri, Eurofighter tipi avcı uçaklarının radar teknolojileri ve çok namlulu roketatarların bakımı bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda, yayınlanan gizli savunma raporunda ordunun savaşa hazırlık konusunda yetersiz olduğu ve Tornado uçaklarının NATO standartlarına cevap veremediği belirtilmişti.