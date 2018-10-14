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14 Ekim 2018 Pazar 17:42

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Mass, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ortak bir açıklama yayınlayarak Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını istedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak Kaşıkçı açıklaması
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Mass, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ortak bir açıklama yayınlayarak Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını istedi.

Ortak açıklamada, "İfade özgürlüğünü ve özgür basını savunmanın yanı sıra gazetecilerin korunmasını sağlamanın da öncelikleri bulunmaktadır. Bu anlamda, ailesi 2 Ekim’den beri başarısız olan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de dahil olmak üzere başkalarının dile getirdiği büyük endişeyi paylaşıyor. Bu dava çok ciddidir ve gerçeği aydınlığa kavuşturmak ve gerektiğinde Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılmasından sorumlu olanları tespit etmek ve sorumlu olanların tutuklanmasını sağlamak için güvenilir bir soruşturma gerektirir. Suudi Arabistan-Türkiye çabaları ve Suudi Arabistan Hükümeti’nden ayrıntılı ve kapsamlı bir yanıt bekliyoruz" denildi. Ortak metin doğrudan Suudi Arabistan yetkililerine yollanarak olayın aydınlatılması talep edildi.
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