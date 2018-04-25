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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:34

Almanya, Suriye’ye 1 milyar euro ek yardım yapacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım yapacağını açıkladı.

Almanya, Suriye'ye 1 milyar euro ek yardım yapacak
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım yapacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım yapacağını açıkladı. Suriye Yardım Konferansı’na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Bakan Maas yaptığı açıklamada, mutlak önceliğin sivil halkın can güvenliğinin sağlanması olduğunu belirterek, anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla siyasi sürecin yeniden hayata geçirilmesi için başlatılan çabaları bundan böyle destekleyeceklerini ifade etti.

Suriye içindeki mülteci sayısı 6 milyonu aşarken, 5 milyon Suriyeli de komşu ülkelerde barınıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Brüksel’deki Suriye Konferansı’na 80 devlet ve uluslararası kuruluş katılıyor.
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