GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:48

Almanya, Türkiye’den 350 imamın gelmesine onay verdi

Alman hükümetinin, geçen yıl DİTİB’e bağlı 350 imama altı aylık çalışma vizesi verdiği belirtildi.

Almanya, Türkiye'den 350 imamın gelmesine onay verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Alman hükümetinin, geçen yıl DİTİB’e bağlı 350 imama altı aylık çalışma vizesi verdiği belirtildi.

Alman medyası, Sol Parti’nin soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, geçen yıl Alman makamlarının 350 imama 180 günlük çalışma vizesi verdiği belirtildi. İçişleri Bakanlığının bu sürenin dolmasının ardından imamların Almanya’yı terk etmeleri veya iltica başvurusunda bulunmaları ihtimali konusunda bilgisi olmadığı vurgulandı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde çalışan imamlara yönelik casusluk iddiaları Almanya’da tartışma oluşturmuş, Aralık 2016’da DİTİB’e bağlı olarak çalışan bazı imamların FETÖ terör örgütü yanlısı olduğu iddia edilen kişiler hakkındaki bilgileri Ankara’ya gönderdiği öne sürülmüştü. İddialar üzerine Federal Savcılık tarafından 19 kişi hakkında başlatılan soruşturma Aralık 2017’de kapatılmıştı. Alman meclisi Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen ise Alman hükümetinin Türkiye’den imam gönderilmesine onay vermesini eleştirdi.

Merkezi Köln şehrindeki DİTİB, Almanya’da 900’ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku