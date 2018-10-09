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09 Ekim 2018 Salı 13:25

Almanya ve Avusturya ’Bozkurt ve Rabia’ işaretini yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya ve Avusturya Bozkurt ve Rabia işareti yapanlara para cezası ve bu işaretlerin yapılmasına yasak getirmeye hazırlanıyor.

Almanya ve Avusturya 'Bozkurt ve Rabia' işaretini yasaklamaya hazırlanıyor
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Almanya ve Avusturya Bozkurt ve Rabia işareti yapanlara para cezası ve bu işaretlerin yapılmasına yasak getirmeye hazırlanıyor.

Alman Bild gazetesinin haberinde Avusturya’nın da "Bozkurt ve Rabia" işaretini yasaklamak için çalışma içinde olduğu ve bu işaretleri yapanlara para cezası öngören bir tasarı hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Almanya’da da bu sembollerin yasaklanmasını isteyen siyasiler, açıklamalarda bulunarak Avusturya’da başlatılan yasakların Almanya’da da olmasını istedi.

Bozkurt ve Rabia işaretlerinin ve selamlamanın yasaklanması için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaptı. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, "Almanya’daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekala Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu.

Irkçı ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen hükümet ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, dini sembollere karşı olmadıklarını ve sadece ülkenin değerlerine ters düşen sembollerin yasaklanmasını istediklerini belirtirken, Avusturya İçişleri Bakanlığı yasaklanması planlanan semboller ve arasında PKK, Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi örgütlerin sembollerinin yanı sıra Bozkurt ve Rabia işaretinin de kullananlara 4 bin Euro’ya varan para cezası uygulanmasının planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı’nın Berlin’de kendisini karşılamaya gelerek sevgi gösterisinde bulunanlara Rabia selamı ile selamlaması, ve Köln kentindeki ziyaretinde vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanını Bozkurt ve Rabia işaretiyle selamlaması Alman medyasında geniş yer bulmuştu.
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