Almanya’da Uluslararası Arakan Konferansı

Almanya’da, “Uluslararası Rohingya Krizi ve Çözüm Yolları” başlıklı konferans düzenlendi.

Almanya’nın Köln kentinde Hasene Derneği tarafından Arakan’lılara uygulanan soykırımı gündeme taşımak ve Arakan’da yaşanan krize farklı açılardan çözüm üretmek amacıyla “Uluslararası Rohingya Krizi ve Çözüm Yolları” başlıklı bir konferans düzenlendi. Myanmar’ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan zulüm ile ilgili düzenlenen konferansa çok sayıda davetli ve uluslararası düzeyde konuşmacı yer aldı. Konuşmacılar arasında İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Arakan Komisyon Direktörü Muhammed Turhan, Avustralya Eski Başsavcısı Hoh Philip M. Ruddock, Kanada Dawson Koleji Profesörü Dr. Abid Bahar, ABD’den Burma Görev Gücü Başkanı Abdul Malik Mujahid, Uluslararası Ceza Mahkemesi Daimi Üyesi Amir Ahmic, Adaletli Özgür Toplum Derneği Hukukcusu Beini, Dakka Üniversitesinden Prof. Dr. Chowdhury Abrar, Uluslararası İnsan Hakları Merkezi Direktörü Prof. David J. Scheffer, Arakan Rohingya Ulusal Örgütü Başkanı Nurul İslam ve daha birçok uluslararası sivil toplum örgütü temsilcisi yer aldı.

Toplantıya Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Bonn Büyükşehir Belediye Başkanı Ashok Sridharan da bir mesaj gönderdi.

Burma Görev Gücü Başkanı Abdul Malik Mujahid yaptığı konuşmada, “Rohingyalılar 21. yüzyılda toplama kampında tutuluyorlar. Vatandaşlık hakkı ve eğitim hakları yok. Açlık içinde ölüyorlar. Soykırım sözleşmesinin devreye sokulması gerekir. Güvenlik ve yurttaşlık olmadan dönüş olmamalı” şeklinde konuştu.

Etkinlikte yapılan oturuma başkanlık yapan Birmanya İnsan Hakları Savunucusu Dr. Maung Zarni, “Rohingya yaşadıkları yerin yerlisidir. Sonradan gelen onlar değildir. Son 40 yılda 1 milyon Rohingyalı yerlerinden edildi. Çok kanlı katliamlar yaşandı. Yatırımların yapılacağı özel bölgeler yaratmak hedefleniyor. Ekonomik açıdan yaklaşılıyor. Buradaki soykırım çatışma olarak ele alınıyor. Bu bir soykırımdır. Bu bir Müslümanlık veya Budistlik sorunu değil bu bir insanlık sorunudur” dedi.

Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı ve hala sürmekte olan insani kriz ile bu krizden kaynaklanan mülteci hareketleri sebebiyle düzenlenen konferansta konuşan Malezya Eski Dışişleri Bakanı Tansri Dr. Syed Hamid Albar, “Myanmarın yapacağı en iyi şey savaş yapmak değildir. Demokratik bir ülke olması gerekir. Bölgedeki ülkeler hiçbiri Myanmar’ın kendi içinde ne yaptığı ile ilgilenmedi. Myanmar dokunulmaz bir hal aldı. Tartıştıklarımızı bir bağlama oturtursak eğer herkes suçlu. Hepimiz suçluyuz. Myanmar’dan umudumuzu kesmiş gibi konuşuyoruz. Dünyayı kurtarmak zordur sorunları çözmek zordur. Yapılanlar cezai suç gerektirir. Bu bir savaş ve din-etnik köken nedeni ile sürdürülen bir savaş” diye konuştu.

Konferansı düzenleyen Hasene Yardım Derneği Başkanı Mesut Gülbahar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada savaşların ve soykırımların devam ettiğini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Avrupa’da biz buradaki siyasilerin dikkatini çekmek amaçlı, kamuoyunun dikkatini çekmek amaçlı bir uluslararası konferans düzenleyelim, yine Arakanlı misafirlerimizi davet edelim, uzman konuşmacılarımızı, akademisyenlerimizi davet edelim tekrar böyle bir Arakan’daki soykırımı durdurmakla alakalı siyasileri, kamuoyunu zorlayalım diye böyle bir konferansı organize ettik” dedi. Gülbahar konferans sonunda bir sonuç bildirgesinin yayınlanacağını belirtti.

Konferans salonunda “Soykırımın Mağdurları” başlıklı bir fotoğraf sergisi de açıldı.