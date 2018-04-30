Almanya’nın eski başbakanlarından Schröder’e nişanlısının eski eşinden dava

Soyeon Kim ile eski kocası geçtiğimiz Kasım ayında boşanmıştı. Ocak ayı içerisinde Schröder 26 yaş küçük sevgilisiyle evleneceklerini duyurmuştu. Öte yandan, Gerhard Schröder’e dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf’de evliliğinin bitmesinde söz konusu ilişkinin etkili olduğunu iddia edilmişti.

Almanya’nın eski başbakanlarından 73 yaşındaki Gerhard Schröder, Güney Koreli 47 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile evleneceğini duyurmasının ardından, Soyeon Kim’in eski kocası soluğu adliyede aldı. Kim’in eski kocası, Schröder’e tazminat davası açtı. Eski koca, Schröder’i evliliklerini yıkmakla suçluyor.

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