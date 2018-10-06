GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:46

Alp Dağları’nda cesedi 26 yıl sonra bulunan dağcı defnedildi

Fransa’da Alp Dağları’nda 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım’ın 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunan cenazesi, memleketi Kayseri’de defnedildi.

Alp Dağları'nda cesedi 26 yıl sonra bulunan dağcı defnedildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fransa’da Alp Dağları’nda 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım’ın 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunan cenazesi, memleketi Kayseri’de defnedildi.

Kayserili Yusuf ve Leyla Tarım’ın oğulları Hasan Tarım, 1992 yılında arkadaşı ile çıktığı Fransa Alp Dağları’nda buzulların altına kalarak kayboldu. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Tarım’ın cenazesi geçtiğimiz yıl, buzulların erimesiyle sonucu dağcılar tarafından bulundu. Kimlik tespit ve DNA işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarım’ın cenazesi, memleketi Kayseri’ye gönderildi.

Tarım için Sarız’ın Kırkısrak Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tarım’ın cenazesi törenin düzenleneceği Cemevi’ne getirildiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Hasan Tarım’ın cansız bedeni mahalle mezarlığına defnedildi.

"Oğlum dağları delmiş"

Cenaze namazının ardından oğlunun tabutu arkasında yürüyen Anne Leyla Tarım; "Oğlum dağları delmiş" diyerek ağıt yaktı. 26 yıl boyunca her gün evlat acısı çektiğini ve hiçbir zaman ümidi kaybetmediklerini ifade eden acılı Baba Yusuf Tarım ise "Her zaman bekliyorduk. Ümidi hiçbir zaman kaybetmedik. İki sefer o dağa gittik. Hem üzüntülü, hem sevinçliyiz. 26 sene geçti, şimdi de cenaze geldi. 26 yıl boyunca her gece, gündüz insanın aklına geliyor. Evlat acısı zor. Dağda kaybolurken oradaki karakol bunların dosyasını tutuyor. Geçen sene İtalya tarafında bulunmuş. Bu sene ulaşabildiler, Alman arkadaşıyla birlikte. 2 ay önce test aldılar" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku