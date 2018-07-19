Altin Mobilya Kazakistan’a gitti

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması” büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm ekiplerin birbirinden farklı şovlarını sunduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu Kazakistan 1’inci oldu. Kuzey Osetya’nın 2’nci, olduğu yarışmada 3’üncülüğü ise geçtiğimiz yıl mansiyon ödülüne layık görülen Kosova aldı.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması” büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm ekiplerin birbirinden farklı şovlarını sunduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu Kazakistan 1’inci oldu. Kuzey Osetya’nın 2’nci, olduğu yarışmada 3’üncülüğü ise geçtiğimiz yıl mansiyon ödülüne layık görülen Kosova aldı.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin yurt dışından gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen halk dansları ayağının finali 6. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ile gerçekleştirildi. Çarşamba akşamı Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi’nde (AGM) yurt dışından gelen 7 ülkenin halk dansları ekiplerinin katıldığı yarışma, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gecenin finalinde Kazakistan ekibi, jüriden en fazla puanı alarak bu yılki Altın Mobilyanın sahibi oldu.

Halk dansları şöleni

21.00’da başlayan yarışma, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle start aldı. Yarışmada; Bosna Hersek, Makedonya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kostarika ve Kuzey Osetya ekipleri boy gösterdi. Her ülkenin ekip sorumlusunun jüri koltuğuna oturduğu yarışmada, ülkeler birbirlerine oy verdi. 10’ar dakikalık gösterilerini sunan konuk ekipler, şovlarıyla AGM’yi dolduran İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Coşkunun doruk noktaya ulaştığı 6. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında jüri, ekipler arasında puanlama yaparken ince eleyip sık dokudu. Programa Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte protokol üyeleri ve İnegöl’deki yerel kültür derneklerinin temsilcileri ile yurt dışından gelen delegasyonlar da katıldı. Konuklar halk dansları ekiplerinin gösterileriyle gecenin coşkusuna ortak oldu. Yarışmada geçtiğimiz yılın şampiyonu Makedonya onur konuğu olarak sahne alırken, kural gereği yarışmaya dahil edilmedi. Gösterilerin finalini de yine İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yaptı.

Halk dansları bölümü sona erdi

Sponsorlara yapılan takdim sonrası festival için şehrimize gelen konuk ekiplere de katılım plaketleri takdim eden Başkan Taban, sahnede AGM’yi dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Festivalin 14 Temmuz Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başladığını hatırlatan Taban; “Festivalimizin halk dansları bölümü, bugün yapılan Altın Mobilya Halk Dansları yarışmasının finaliyle son bulacak. Ama tabi festivalimiz Cumartesi akşamına kadar devam edecek. Cumartesi akşamı yapılacak Pera konseriyle 31’inci Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz nihayete erecek. Bu akşamdan sonra yapılacak programları da takip etmenizi rica ediyorum. Dolu dolu programlar bizleri bekliyor” dedi.

Gizli kahramanlara teşekkür

Festivalde emeği geçenleri takdim edip teşekkürlerini sunan Başkan Taban; “Bu festivali gerçekleştiriyoruz ama ben mikrofonu alıp sahneye çıkan oluyorum. İşin vitrin boyutunda oluyorum. Bir de çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız var, Kültür Komisyonu Üyelerimiz var, Kültür İşleri Müdürlüğümüz var. kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hazırlayanlar onlar. Tabi bir de işin maliyeti var. Geçmişte olduğu gibi biz bu yıl da sponsorlarımız marifetiyle bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bir kısmını belediye bütçemizden ama işin büyük bölümünü sponsorlarımız üzerinden sağlamış oluyoruz. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Yine en büyük alkışlardan bir tanesini de festivalimize davet ettiğimizde bizleri kırmayarak şehrimize gelen çok değerli halk dansları ekiplerimize, misafirlerimize istiyorum” diye konuştu.

Kazakistan Altın Mobilya ile coştu

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Alper Taban, jürinin yaptığı puanlama sonucu dereceye giren ve Altın Mobilya’yı almaya hak kazanan ülkeyi açıklamak üzere hazırlanan zarfları eline aldı. 3’üncülük ödülünden başlamak üzere dereceleri açıklayan Taban; 3’üncüyü Kosova, 2’nciyi Kuzey Osetya ve Altın Mobilyayı almaya hak kazanan ülkeyi ise Kazakistan olarak açıkladı. Derecelerin açıklanmasının ardından Kazakistan ekibinde büyük coşku yaşanırken, Başkan Taban Altın Mobilya kupaları ve hediye çeklerini ekiplere takdim etti.

Yarışma bitti festival sürüyor

Kazakistan ekibi 1’inci olduklarının açıklanmasının ardından büyük bir coşku yaşarken, sahnede de konfetiler ve müzikle coşku bir anda yükseldi. 6. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması, bu muhteşem finalle son buldu. Festival ise Cumartesi akşamı yapılacak Pera konserine kadar çeşitli konserler ve çadır etkinlikleriyle Kültürparkta devam edecek.