Altındağlı çocuklar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinledi

Altındağ Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, önemli bir etkinliğe imza attı. Altındağ Belediyesi, gençlik merkezlerine devam eden 100 çocuğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile buluşturdu. Eğitim konserleri 2018 yılının...

Altındağ Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, önemli bir etkinliğe imza attı. Altındağ Belediyesi, gençlik merkezlerine devam eden 100 çocuğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile buluşturdu. Eğitim konserleri 2018 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek.

Ali Ersoy Evliya Çelebi, Beşikkaya Erdem Beyazıt, Çamlık Cahit Zarifoğlu ve Gülpınar Kızılay Gençlik Merkezi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen eğitim konserinde klasik müzik dinledi. Konseri farklı kılan hikâyeleştirilenkısmıydı. Konserde hem müzik hem de hikâyebir aradaydı. Esere metin yazarı ve besteci olarak katkıda bulunan Tolga Taviş, ekibiyle birlikte çocuklara müzik ziyafeti sundu. Altındağlı çocuklar, Fonikler Köyü isimli müzikalde keyifli anlar yaşadı.Yaylı, tahta, bakır ve üflemeli çalgılar hakkında bilgi edinen çocuklar, viyolonselden trompete, kontrbastan klarnete, arptan obuaya kadar çok sayıda enstrümanıda yakından görme fırsatı buldu.



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Gülpınar Kızılay Gençlik Merkezi’nden Mehmet Talha Demircioğlu ise konser hakkındaki düşüncelerini aktardı: “Buraya gelirken sıkılırım diye düşündüm. Hiç deöyle olmadı. Tam tersi büyük keyif aldım. Müzik dinlerken aynı zamanda Fonikler Köyü hikâyesinidinledim. Enstrümanları yakından gördüm ve çok beğendim.”