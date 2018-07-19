GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:22

Altınordu Belediye Başkanı Tekintaş: "Yapılan hizmetlerde personelin büyük emeği var"

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fen İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek, yaptıkları etkin çalışmalar için teşekkür etti.Altınordu Belediyesine bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken,...

Altınordu Belediye Başkanı Tekintaş: 'Yapılan hizmetlerde personelin büyük emeği var'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fen İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek, yaptıkları etkin çalışmalar için teşekkür etti.

Altınordu Belediyesine bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken, Başkan Engin Tekintaş da personelleri ziyaret etmeye devam ediyor. Tekintaş, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Şefliğinde görev yapan personellerle bir araya geldi.

Karapınar Mahallesi’ndeki Yol Şefliğinde personelleriyle selamlaşan Başkan Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, personellerin gösterdiği çalışmanın asla göz ardı edilmeyeceğini söyledi. Yaz döneminde sahada etkin bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "Yaz dönemi olması dolayısıyla sahada etkin bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde personellerimizin büyük bir emeği var. Sahada bir bütün halinde oluşan birliktelikle çok önemli bir enerji ortaya çıkıyor ve bu enerji etkin bir çalışma ile vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor. Personellerimiz tüm bu çalışmaları yaparken vatandaşların taleplerini dikkate alarak hareket ediyor. Biz milletimizin hizmetkarıyız. Milletimize hizmet ederken de vatandaşlarımızla ilişkilerimizi güçlü tutmak ve milletimizi mutlu etmek zorundayız. Sizler mahallelerimizde çalışırken bizleri temsil ediyorsunuz. Gece-gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku