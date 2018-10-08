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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:16

Amasra’daki işçi eyleminde 4’üncü gün

Bartın’da özel bir maden ocağında işten çıkartılan ve alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesinde eyleme başlayan 2 işçinin eylemi 4’üncü gününde. Kuleden alacaklarını almadan inmeyeceklerini söyleyen işçilere Genel...

Amasra'daki işçi eyleminde 4'üncü gün
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Bartın’da özel bir maden ocağında işten çıkartılan ve alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesinde eyleme başlayan 2 işçinin eylemi 4’üncü gününde. Kuleden alacaklarını almadan inmeyeceklerini söyleyen işçilere Genel Maden İşçileri Sendikası ve işçi aileleri de destek verdi.

Bartın’da Amasra HEMA-3 kuyusundaki asansör kulesine çıkarak 55 metre yükseklikte eylem başlatan Serdar Aslan ve Bülent Çevik isimli işçilerin eylemi devam ediyor. Eylemin 4. gününde aileler de işten çıkarılan işçilere destek olmak amacıyla Amasra’da toplandı. Eyleme tam destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Şu anda sahasında bulunduğumuz Hattat Enerji ve Madencilik Şirketinde çalışan 209 arkadaşımızın işine son verildi. Bu arkadaşlarımızdan 183’ü sendikamızın üyesiydi. İşveren 2 aydır maaşları ödemedi. Bayram ikramiyelerini ödemedi, sosyal haklarını ödemedi. Sendika olarak işveren nezdinde yaptığımız girişimler sonuçsuz kaldı. İşveren her seferinde çeşitli gerekçeler öne sürdü. Madenci kardeşlerimiz büyük fedakarlıkta bulunarak çalışmaya devam ettiler, işlerine, iş yerlerine sahip çıktılar. Ancak işveren aynı hassasiyeti göstermedi ve ekonomik kriz bahanesiyle arkadaşlarımızı işten çıkardı. Madenci kardeşlerimiz 2 aydır elde avuçta ne varsa onunla idare etmeye çalışıyorlardı. Okullar açıldı, kış kapıya dayandı, üniversitede okuyan, askerde olan çocuklarımız var, hastası olan var, ev sahibi, marketler, bankalar beklemede; artık yeter diyoruz. Biz çalıştık, emek harcadık, alın teri döktük. Biz, anamızın ak sütü kadar helal alacaklarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.
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