Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sağlamak için ilçede faaliyet gösteren 50 spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

İnşa ettiği spor tesislerinin yanı sıra amatör spor kulüplerine verdiği destekle sporun ve sporcunun yanında olan Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede faaliyet gösteren 50 spor kulübünün başkanlarına içerisinde eşofman takımı ve futbol topunun yer aldığı malzemeleri teslim etti. Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen malzeme törenine; Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı.

Malzeme yardım töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, amatör spor kulüplerinin gençlere spor alışkanlığı kazandıran en önemli yerler olduğuna vurgu yaparak, “Spor kulübünde yöneticilik yapmak, gençlerle ilgilenmek, mahallelerdeki gençleri bir araya toplayarak onlara eğitmenlik yapmak hakikaten zor iş. Çünkü bir defa tam gençlerin kanının kaynadığı, en hareketli zamanlarında onlarla birlikte oluyorsunuz ve gençlerin spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına vesile oluyorsunuz. Onları disiplin altına alıyorsunuz. Tabii bu başlı başına bir iş. Bunlar gönül vermeden olmayacak olan işler. Sizler de bu işin gönülleri olarak başarıyla yöneticilik yapıyorsunuz. Gençlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hayatın her anında vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Dündar, “Bu ülkenin kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanırız, Osmangazi’ye birbirinden güzel hizmetleri nasıl kazandırırız bunun hesabını yapıyoruz. Osmangazi Belediyesi, spor tesisi noktasında Bursa’da en çok yatırım yapan belediye konumunda. Nüfus bazında baktığımızda tesis sayısı açısından Türkiye’nin en önde gelen belediyesi biziz. Her mahallemizde bir spor tesisi inşa ettik. Ancak asıl mesele bu tesisleri en verimli şekilde kullanabilmek. Amatör kulüplerimiz antrenman ve maçlar için bu tesisleri kullanıyor. Tesislerimiz hiçbir gün boş kalmıyor. Futbol sahaları dışında yüzme havuzlarımız var, kapalı spor salonları yaptık, Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonunu olan Osmangazi Atletizm Salonu’nu inşa ettik. Salonun zemini, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası standartlarda inşa edilecek. Yapmış olduğumuz bu tesisler belediye olarak bizlerin spora, sporcuya ve gençlerimize ne kadar önem verdiğimizin en güzel örneği. Bu kadar güzel tesislerde antrenman yapma fırsatı bulan gençlerimizden uluslararası başarılar bekliyoruz. Bu başarılar da geliyor ve ben inanıyorum ki çok daha iyi dereceler gelecek” diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine destek olmak adına düzenli olarak malzeme yardımı yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kulüplerimizin talepleri doğrultusunda çeşitli malzemeler alarak kulüplerimize dağıtıyoruz. Bu yıl da 50 amatör spor kulübümüze malzeme desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç da yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her zaman kulüplerimizin ve sporcuların yanında oldu. Bizlere sürekli destek oluyor. Bugün de kulüplerimize malzeme yardımında bulunuyor. Başkanımız Mustafa Dündar’a bütün kulüplerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman ise Başkan Dündar’a hem ilçeye kazandırdığı spor tesisleri hem de spor kulüplerine yaptığı malzeme yardımından dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar, 50 amatör spor kulübünün yetkililerine malzemelerini teslim etti.