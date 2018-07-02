“Ambalajın Ambalajın Ay Yıldızları” ödüllendirilecek

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın kazananları belli oldu. Başvuru yapan 210 ambalajın, 11 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada 114 ambalaj ödüle layık görüldü. Dereceye giren tüm katılımcıların WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları tüm kazananların ödülleri 12 Ekim’de düzenlenecek törenle verilecek.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın kazananları belli oldu. Başvuru yapan 210 ambalajın, 11 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada 114 ambalaj ödüle layık görüldü. Dereceye giren tüm katılımcıların WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları tüm kazananların ödülleri 12 Ekim’de düzenlenecek törenle verilecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ büyük ilgi gördü. Seçici kurul üyeleri, bütün ambalajları inceledikten sonra 11 kriter doğrultusunda başvuruları değerlendirdi. Üretim kalitesinden çevreye duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğüne kadar kriterler ışığında toplam 114 ambalaj finale kaldı. Yarışmaya bu yıl da en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. Ambalaj Ay Yıldızları 2018 Yarışması’nda dereceye giren katılımcıların ödülleri, 12 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek özel bir Gala Gecesi’nde verilecek. Finale kalan 114 ambalaj arasından Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik ödülü alanlar ilan edilecek. ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.

Türk Ambalaj şirketlerinin başarılarını ödüllendirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türk şirketlerinin ambalaj alanındaki başarılı çalışmalarını ödüllendirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye Ambalaj Sanayimizin küresel piyasalarda edilgen konumdan, yönlendirici konuma geçmesi için yarışmamızı iki yılda bir düzenlemeye devam edeceğiz. 2018 yılında da Türkiye’nin en değerli ödülleri arasında gösterilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na, 2015 yılından itibaren yurt dışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor” dedi.

Uluslararası platformda bilinirlik

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren tüm katılımcıların uluslararası yarışmalara da katılabileceğini aktaran Sarıbekir, “Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da katılabiliyor. Worldstar ve AsiaStar uluslararası ambalaj yarışmaları ile katma değere odaklanan sektörümüz, uluslararası platformda bilinirlik sağlıyor” diye konuştu.

180 ülkeye ihracat

Türkiye’nin ambalaj sektöründe yeni pazarlar kazanmaya devam ettiğini vurgulayan Sarıbekir, “Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye Ambalaj Sanayicileri yeni pazarlar kazanmaya devam ediyor. Türkiye ambalaj sanayisi, Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor. Ambalaj sanayicileri olarak, bizler için ihracat ve modernleşme her zaman ilk sırada yer alıyor. Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım yapıyoruz. Şimdi de Otomasyon ve Endüstri 4.0’ın sektörümüzde daha çok önem kazanacağına inanıyoruz” diye açıkladı.