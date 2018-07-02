GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:37

-Ambulans şoförlerinin zorlu parkuru

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli olan ambulans şoförlerine, Ambulans Sürüş Teknik Eğitimi (ASTE) verildi.Ünye’de bulunan havaalanı pistinde gerçekleştirilen, 16 acil sağlık hizmetleri personelinin...

-Ambulans şoförlerinin zorlu parkuru
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli olan ambulans şoförlerine, Ambulans Sürüş Teknik Eğitimi (ASTE) verildi.

Ünye’de bulunan havaalanı pistinde gerçekleştirilen, 16 acil sağlık hizmetleri personelinin katıldığı ve her yıl düzenli olarak üç veya dört kez yapılan eğitim ile şoförlerin bilgileri tazelenerek, yeni bilgiler kazanılması amaçlanıyor. Eğitim süresince ise üç gün boyunca teorik bilgiler veriliyor. Şoförler, üçüncü gün sonunda sınava tabii tutuluyorlar.

Beş ayrı zorlu parkuru iki dakika içinde bitirmeye çalışan şoförler, mücadelede zamanla yarıştı. Bu eğitimlerde şoförler dubalarla oluşturulan etaplarda, ambulansı kullanıp, hız kontrolü, geri manevra, geri geri park etme, olay yerine yaklaşma gibi pratik uygulamalar yapıyorlar. Eğitmenler eşliğinde şoförlerin hataları belirlenerek iyileştirmeler de yapılıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ali Altınbaş, eğitimler sayesinde ambulans şoförlerinin sürekli olarak kendilerini geliştirdiğini söyledi. Dr. Altınbaş, “İlimiz sürekli nüfus alan bir il, bu yüzden bazen trafik sorunu ve bilinçsiz araç kullanımı ile karşılaşabiliyoruz. Bu tür eğitimler ise şoförlerimizin daha da gelişmesini sağlıyor. Eğitimde parkurlarımız aşırı zor ve süre az, iki dakikalık bir sürede parkuru tamamlamak ne yazık ki zor. Fakat şoförlerimiz kusursuz bir şekilde parkurları tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. ASTE eğitimlerimiz yılda üç veya dört kez yapılıyor ve bir sonraki eğitimi de temmuz ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.

Öte yandan, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adnan Sert’in gözetiminde yapılan eğitimlerin sonunda başarılı olan ambulans sürücülerine, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku