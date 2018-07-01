Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı Konya’da devam ediyor.

2009 yılından beri gerçekleştirilen Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılıyor. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri unsurları katılıyor. Tatbikat kapsamında harekat ortamındaki müşterek personel kurtarma usulleri deneniyor. Tatbikat, 6 Temmuz tarihinde sona erecek.

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