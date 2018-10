Anadolu kadınları yine bir ilki başarıyor

Mersin’de kurulan ve ünleri dünyaya yayılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılarak Türkiye’de bir ilki daha başaracak. Kadınlar tiyatro topluluğu olarak Türkiye’den ilk kez yurt dışına çıkacak grup olacak olan Arslanköylü kadınlar, festivalde 2 oyun sergileyecek.

2001 yılında Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköyünde yaşayan kadınlar tarafından kurulan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, tüm dünyaya rol, model olmaya devam ediyor. Bugüne kadar sayısız oyun sergileyen grup, artık yurt dışına da çıkmaya başlıyor. Topluluğun yazarı daha öncede dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filminde yönetmenlik yapmış, herkesin beğenisini kazanmıştı. Şimdide Türkiye’den ilk kez yurt dışına çıkacak olan topluluk, Almanya’da Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 2 oyun sergileyecekler.

"Biz tabuları yıktık ve dahasını yapıyoruz"

Katılacakları festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun Yazarı, Yönetmeni ve Kurucusu Ümmiye Koçak, tiyatro topluluğu olarak bugüne kadar birçok yere gittiklerini söyledi. Yurt dışına da bireysel veya bir, iki kişiyle çok gittiğini belirten Koçak, “Ancak bu Almanya’da yapılacak festival çok önemli. Çünkü sadece Türkiye’de değil bütün dünyada kırsalda yaşayan bir kadın tek başına bir yere gidemez, hiçbir şey yapamaz deniliyordu. Biz bu tabuları yıktık ve dahasını yapıyoruz. Çünkü biz Anadolu kadınları olarak bu festivale 9 kişi birden gidiyoruz. O kadar heyecanlıyız ki ülkemizi orada temsil etmek için gidiyoruz. Bu festivalde 2 tane oyun sergileyeceğiz. Bu gerçekten anlatılacak bir şey değil. Bize belki trilyonlar vermişler gibi bir his var içimde. Her şey para değil. Hayal kuruyorsunuz, kuruyorsunuz köyün dışına çıkmak için ve bir an gözünüzü kapatıp, açtığınızda Almanya’ya gidiyorsunuz. Bu o kadar güzel bir olay ki, sadece yaşanabilecek bir durum. Çok mutlu ve heyecanlıyız” diye konuştu.

"Yine bir ilki başarıyoruz"

Yapılacak tiyatro festivaline 40’a yakın grubun katılacağını vurgulayan Koçak, “Türkiye’de bir sürü sanatçı, bir sürü tiyatrocu var ama bizim seçilmiş olmamız bizim için büyük bir onur, bir gurur ve şereftir. Biz Türkiye’de kadınlar tiyatro topluluğunu 17 yıl önce kurduk. Bir kadınlar tiyatro topluluğu ilk defa yurt dışına çıkacak. Gerçekten bu çok heyecanlı. Yine bir ilki başarıyoruz. Bundan sonrada dünyaya açılalım istiyorum. Bütün Türkiye’ye örnek, rol model olduk, bundan sonrada diğer ülkelere rol, model olalım. Mesela Afrika ülkelerine gidelim. Özellikle dünyadaki kırsal bölgelerine gidelim, onlara rol model olalım. Biz iyi niyet, kültür elçileri olalım. Sanatçıların, oyuncuların hepsi şık giyiniyorlar. Bizde şık giyiniyoruz ama biz Anadolu kadınlarının şık giyimlileriyiz. Neden biz iyi niyet, kültür elçileri olmayalım. Bu yüzden dünyanın her yerine gidebiliriz, gitmek de istiyoruz. Neden gitmeyelim?” ifadelerini kullandı.

"Biz başarıyı Toroslar’ın zirvesinde başardık"

Festivalde sahneleyecekleri oyunlarla ilgili de bilgi veren Koçak, “Orada 2 oyun sergileyeceğiz. Birisi ‘Baba Ben Geldim’, biri de ‘Biz Başardık.’. İlk oyunumuzu binden fazla yerde sergiledik. Bu oyunla ilgili bakanlıkta destek de aldık. Şimdi ki oyunumuz ise Biz Başardık. Biz gerçekten başardık. Bunu Toroslar’ın zirvesinde başardık. Biz oraya bu 2 oyunumuzu, nene hatunların, Şerif’e bacıların torunları, Çukurova’ın Kara Fatması olarak gidiyoruz. Gerçekten gümbür gümbür Toroslar’dan gidiyoruz. Görsünler oyunları nasıl sergileyeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.