GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:56

Anaokulu öğrencilerinden şehit itfaiyeci Çebi’nin arkadaşlarına taziye ziyareti

Fatih Sultanahmet’te yangında mahsur kalanları kurtarırken şehit düşen Taner Çebi’nin mesai arkadaşlarına anaokulu öğrencileri taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette minikler yakalarına şehit itfaiyeci Çebi’nin fotoğraflarını takarken, duygusal anlar yaşandı.

Anaokulu öğrencilerinden şehit itfaiyeci Çebi'nin arkadaşlarına taziye ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fatih Sultanahmet’te yangında mahsur kalanları kurtarırken şehit düşen Taner Çebi’nin mesai arkadaşlarına anaokulu öğrencileri taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette minikler yakalarına şehit itfaiyeci Çebi’nin fotoğraflarını takarken, duygusal anlar yaşandı.

Fatih Sultahahmet’te bir otelde çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken şehit düşen Taner Çebi’nin görev aldığı Fatih İtfaiye Grubu’na Mavi Kuş Anaokulu öğrencileri taziye ziyaretinde bulundu. Çebi’nin mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyen öğrenciler, yakalarına şehit itfaiyecinin fotoğraflarını taktı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, çocuklar şehit Taner Çebi’nin fotoğrafını itfaiyecilere hediye etti. Ayrıca çocukların Çebi için yazdığı şiir de ziyarette okundu. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku