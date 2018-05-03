Anaokulu öğrencilerinden şehit itfaiyeci Çebi’nin arkadaşlarına taziye ziyareti

Fatih Sultanahmet’te yangında mahsur kalanları kurtarırken şehit düşen Taner Çebi’nin mesai arkadaşlarına anaokulu öğrencileri taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette minikler yakalarına şehit itfaiyeci Çebi’nin fotoğraflarını takarken, duygusal anlar yaşandı.

Fatih Sultahahmet’te bir otelde çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken şehit düşen Taner Çebi’nin görev aldığı Fatih İtfaiye Grubu’na Mavi Kuş Anaokulu öğrencileri taziye ziyaretinde bulundu. Çebi’nin mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyen öğrenciler, yakalarına şehit itfaiyecinin fotoğraflarını taktı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, çocuklar şehit Taner Çebi’nin fotoğrafını itfaiyecilere hediye etti. Ayrıca çocukların Çebi için yazdığı şiir de ziyarette okundu. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.