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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:35

Andrew Brunson cezaevinden çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’a ev hapsi kararının çıkmasının ardından, Brunson Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıktı.

Andrew Brunson cezaevinden çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’a ev hapsi kararının çıkmasının ardından, Brunson Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıktı.

İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Kararın ardından ABD’li Papaz Brunson, Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıktı.

Rahibin cezaevinden çıkmasının temel sebeplerinden birinin sağlık problemi olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.
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