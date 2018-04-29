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29 Nisan 2018 Pazar 16:39

Aniden bastıran sağanak motosikletlileri vurdu

Gaziantep’te aniden bastıran sağanak yağış, motosikletlileri vurdu. Seyir halinde bulunan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri, ağaç altına sığındı.Gaziantep’te akşam saat 16.00 sıralarında aniden sağanak yağış...

Aniden bastıran sağanak motosikletlileri vurdu
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Gaziantep’te aniden bastıran sağanak yağış, motosikletlileri vurdu. Seyir halinde bulunan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri, ağaç altına sığındı.

Gaziantep’te akşam saat 16.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Kentte bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, yaya ve motosikletlileri vurdu. Şehir merkezindeki Muammer Aksoy Bulvarı’nda seyir halinde bulunan motosiklet sürücüleri, bastıran yağış nedeniyle kaldırıma çıkarak, ağaç altına sığındı. Ağaç altlarında bir süre bekleyen motosikletliler, yağmurun şiddetinin dinmesi üzerine normal trafikte seyir etti.

Kısa süren yağış yayalara ve araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.
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