Aniden bastıran sağanak motosikletlileri vurdu

Kısa süren yağış yayalara ve araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Gaziantep’te akşam saat 16.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Kentte bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, yaya ve motosikletlileri vurdu. Şehir merkezindeki Muammer Aksoy Bulvarı’nda seyir halinde bulunan motosiklet sürücüleri, bastıran yağış nedeniyle kaldırıma çıkarak, ağaç altına sığındı. Ağaç altlarında bir süre bekleyen motosikletliler, yağmurun şiddetinin dinmesi üzerine normal trafikte seyir etti.

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