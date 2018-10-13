Ankara Barosu Başkan adayı Özdemir: 'Ankara Barosu'nun bu yapıdan kurtulma vakti geldi'

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu’nun Ankara Barosu seçimlerindeki ortak başkan adayı avukat Gencer Özdemir, Ankara Barosu’nun yıllardır iyi yönetilmediğini belirterek, "Sorunları çözmekten uzak bir yapıya yeniden yetki vermenin mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan büyük bir haksızlık olduğunu ve Ankara Barosu’nun bu yapıdan kurtulma vaktinin geldiğini düşünüyorum" dedi.

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu’nun Ankara Barosu seçimlerindeki ortak başkan adayı avukat Gencer Özdemir, Ankara Barosu’nun yıllardır iyi yönetilmediğini belirterek, "Sorunları çözmekten uzak bir yapıya yeniden yetki vermenin mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan büyük bir haksızlık olduğunu ve Ankara Barosu’nun bu yapıdan kurtulma vaktinin geldiğini düşünüyorum" dedi.

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu’nun 65. Olağan Genel Kurul hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. İki grubun düzenlediği yemekte konuşan avukat Gencer Özdemir, 21 Ekim’deki genel kuruldan zaferle çıkacaklarını vurguladı. Ankara Barosu seçimlerine bir hafta kaldığına dikkat çeken Özdemir, Ankara Barosu’nu "yıllardır iyi yönetmeyenlerden" kurtuluşun yakın olduğunu belirterek, “Ankara Barosu’na baktığımızda sorun çözmek şöyle dursun, sorun üreten bir yapı haline gelmiş bir yapıyı görüyoruz. Son bir yılda yaşananları, Baro Başkanı ile yardımcısı arasında yaşanan krizi hepimiz biliyoruz. Kavganın nedeni maalesef kim başkan olacak tartışması. Şimdi sorunları çözmekten uzak bir yapıya yeniden yetki vermenin mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan büyük bir haksızlık olduğunu ve Ankara Barosu’nun bu yapıdan kurtulma vaktinin geldiğini düşünüyorum” diye konuştu.

"Bu seçimleri yapacak olduğumuz çalışmalar bize kazandıracak"

İlk adımı attıklarını, Allah’ın izniyle gerisinin kendiliğinden geleceğini ifade eden Özdemir, "Önce biz inandık kazanacağımıza ve kolları sıvadık yola çıktık. Sonra siz meslektaşlarımız etrafımızı sardı ve daha da büyüdük. Şimdi onlar da bizim kazanacağımıza kanaat getirdiler. Bizim bugün geldiğimiz nokta kırılma noktasıdır. 64 yıldır sol grubun yönettiği yapıya karşı uzun yıllar sonrasında kazanacağımız bir noktaya geldik. Seçime bir hafta kaldı ve inanıyorum ki bu seçimleri yapacak olduğumuz çalışmalar bize kazandıracak. Bu çalışmaları da inşallah hep birlikte yapacağız ve kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Meslektaşlarına güvenen ve inanan bir Ankara Barosu sözü veriyoruz"

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ne dedik; Ankara Barosu kötü yönetiliyor. Ne dedik; Ankara Barosu meslektaşlarının sorununu çözmekten uzak kendi derdine düşmüş bir yapı haline geldi. Ne dedik; Ankara Barosu yönetimi vermiş olduğu 46 taahhüdün sadece 6’sını gerçekleştirmiş durumda. Söylediklerimiz meslektaşlarımız arasında karşılık buldu. Samimiyetimize inandılar ve bize güveniyorlar. Meslektaşlarımızın sorunlarını bizim çözebileceğimizi biliyorlar. Meslektaşına güvenmeyen, inanmayan, bu şartların kaldırılması için etkin bir çaba göstermemiş bir baro yerine meslektaşlarına güvenen ve inanan bir Ankara Barosu sözü veriyoruz. Allah’ın izniyle de kazanacağız ve Baro Yönetim Kurullarına girmek için zorunlu olan şartları kaldıracağız.”