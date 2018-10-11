Ankara Barosu Başkan adayı Özdemir’den şehit ve gazi avukatlarına ziyaret

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu’nun Ankara Barosu Başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, şehit yakınlarının ve gazilerin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görev yapan avukatlarını ziyaret etti.

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu’nun Ankara Barosu Başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, şehit yakınlarının ve gazilerin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görev yapan avukatlarını ziyaret etti.

Ankara Barosu’nun 20-21 Ekim tarihleri arasında Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek 65.Genel Kurulu’nun başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, ekibi ile birlikte 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin davalarının görüldüğü Sincan İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görev yapan şehit yakınlarının ve gazilerin avukatlarını ziyaret etti.

Milliyetçi Avukatlar Grubu ile Baroda Birlik Grubu’nun ortak adayı Özdemir, meslektaşları ile seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve destek istedi. Özdemir, Ankara Barosu’nu meslektaşlarının derdiyle dertlenen bir kurum yapmak adına aday olduğunu ifade etti. Özdemir, Ankara Barosu’nun avukatların sorunlarını çözmeye odaklı çalıştıracaklarını bildirdi. Koltuk kavgalarından Ankara Barosu’nu uzaklaştıracaklarını da kaydeden Özdemir, bunun için tüm meslektaşlarının oylarına talip olduklarını kaydetti.

Özdemir ve beraberindekiler Beypazarı’na da giderek Adliye Sarayı’nda bir grup avukatla görüştü. Beypazarı’nda görev yapan meslektaşlarının sorunlarını dinleyen Özdemir, sıkıntılardan kurtulmanın tek çaresinin yönetim değişikliğinden geçtiğine dikkat çekti. Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde bazı avukatların bürolarını da ziyaret etti.