Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4’ü yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmala
IHAAW095559-GEN/03-07-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4’ü yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 03.07.2018 09:55:59 TSI NNNN