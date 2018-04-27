27 Nisan 2018 Cuma 09:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör

IHAAW094221-GEN/27-04-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. - Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 12 ilde devam ettiği belirtildi. 27.04.2018 09:42:21 TSI NNNN