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20 Temmuz 2018 Cuma 10:23

Ankara Kalesi’nde turistlere mehterli karşılama

Başkent’e gelen yerli ve yabancı turistler Ankara Kalesi’nde bir sürprizle karşılaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Ankara Kalesi’nde verdiği konserlerle, Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtıyor.Hititlerden Romalılara,...

Ankara Kalesi'nde turistlere mehterli karşılama
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Başkent’e gelen yerli ve yabancı turistler Ankara Kalesi’nde bir sürprizle karşılaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Ankara Kalesi’nde verdiği konserlerle, Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtıyor.

Hititlerden Romalılara, Bizanslılardan Selçuklulara, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi, son günlerde Mehter Takımı’nın marşlarıyla yankılanıyor.

Kale’de tarih kokan müzik

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Ankara Kalesi Meydanı’nda her hafta Cumartesi günleri konser veren Mehter Takımı, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Fotoğraf makinaları ve cep telefonlarıyla Mehter Takımı’nın konserini ilgiyle izleyen ve kaydeden yerli ve yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Ankara Kalesi, Türk Medeniyet tarihini ve müziğini yaşatan Mehter Takımı’nın da katkısıyla, Türk kültürünün ve özellikle de Başkentin tanıtılmasına ev sahipliği yapıyor.
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