Ankara katliamında hayatını kaybedenler gar önünde anıldı

Başkent’te tren garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan patlamaların yıl dönümünde DİSK, KESK üyeleri ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamanın yaşandığı alana karanfil bırakarak ölenleri andı. Anma törenine katılanlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alana iki kez üst aramasından geçirilerek alındı. CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı anma töreni, patlamanın yaşandığı saat 10.04’te saygı duruşu ile başladı. “Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek” sloganlarının atıldığı törende, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Saygı duruşunun ardından patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yaşanan bu büyük katliamın acısı hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Bu nedenle 10 Ekim’i unutmayacağız ve arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” dedi.