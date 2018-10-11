Ankara Lojistik Zirvesi Kahramankazan’da başladı

Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssü olması nedeniyle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli lojistik üsleri arasında yer alan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü, “Ankara Lojistik Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, lojistik sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini buluşturan zirvede, üssün hayata geçirilmesine ve zirveye katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssü olması nedeniyle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli lojistik üsleri arasında yer alan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü, “Ankara Lojistik Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, lojistik sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini buluşturan zirvede, üssün hayata geçirilmesine ve zirveye katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Ankara Lojistik Zirvesi, Kahramankazan’da bulunan Ankara Lojistik Üssü yerleşkesinde başladı. 11-13 Ekim tarihleri arasında sürecek olan zirvenin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sanayici ve iş adamları katıldı. Zirve kapsamında sektörde faaliyet gösteren firmaların ve zirvenin paydaşlarının yer aldığı bir de fuar düzenlendi. Zirve kapsamında düzenlenen fuar kesilen kurdele ile açıldı.

Ödülü Dursun verdi

Başkan Ertürk, lojistik sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirerek milli ekonomiye ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen zirvede anlamlı bir ödüle layık görüldü. Başkan Lokman Ertürk, üssün hayata geçirilmesine ve zirveye katkılarından dolayı anlamlı bir ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk’e ödülünü Bakan Yardımcısı Dursun takdim etti.

Tarladan lojistik üssüne

Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, zirvenin Ankara için gurur verici bir gün olduğunu belirterek, zirvede ülkesine ve devletine sevdalı insanların bu sevdasını üreterek nasıl ortaya koyduklarının görüldüğünü söyledi. Başkan Ertürk, şöyle konuştu:

“Başkent Ankara, kaliteli ürünler üreterek bu ürünleri uluslararası piyasalarda satabilen, ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten büyük bir bütünlük içerisinde bu ülkenin büyük bir mihenk taşı olmaya devam etmektedir. Ankara çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Bugün burada, sadece ekin ektiğimiz bir tarlanın, bu ülkenin ihracatında ve taşıma sektöründe bir göz bebeği haline gelişinin en güzel örneği sergileniyor. Türkiye’ye karşı ekonomik ve siyasi saldırıların olduğu bir süreçte, ‘Biz de buradayız, biz de varız’ diyerek bir araya gelen, ülkemiz için her şeyini ortaya koyan bu yürekli İnsanlara teşekkür ediyorum. Ülkenin büyümesi için vermiş olduğu katkılardan dolayı tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Zirvenin ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere tüm sektör için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”