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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:16

Ankara takımına Başkan Yaşar’dan tribün desteği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü’ne Denizlispor karşılaşmasında tribün desteği veren tek yerel yönetici oldu.

Ankara takımına Başkan Yaşar'dan tribün desteği
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü’ne Denizlispor karşılaşmasında tribün desteği veren tek yerel yönetici oldu.

Başkan Yaşar, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda Denizlisporla mücadele eden Ankaragücü’nü yalnız bırakmayarak boynunda Başkent takımının atkısıyla taraftarlar arasında yerini aldı. Taraftarın desteğini de arkasına alan Başkent ekibi rakibi Denizlispor’u 2-1 yenerek puanını 24’e çıkardı. Karşılaşmayı bazı milletvekilleri ile CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’le birlikte izledi.

Ankaragücü’nün puanı 24’e yükseldi

TFF 1. Lig’in 12. Haftasında ligin açılış maçında Ankaragücü, Denizlisporla Başkent’te mücadele etti. Murat Özcan’ın yönettiği müsabakada Başkent’e konuk olan yeşil siyahlılar, 26’ncı dakikada Kappel’in kafa golü ile öne geçti. Ankaragücü’nün 45+3’te kullandığı kornerde Alihan kafa vuruşuyla maça dengeyi getirdi.

İlk yarısı 1-1 biten maçta son sözü ise 73’üncü dakikada yine kornerden gelen ortayla Umut Nayir söyledi. 2-1 sona eren maç sonrası Ankaragücü puanını 24’e yükseltirken Denizlispor 11 puanda kaldı.

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