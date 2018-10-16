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16 Ekim 2018 Salı 10:45

Ankara Tiyatrosu ile Başkent’in serüveni ve 15 Temmuz mücadelesi anlatıldı

Pursaklar Belediyesi Sanat Akademisi tarafından Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen tiyatro ile Ankara’nın Başkent oluşu ve 15 Temmuz’da Ankara’nın verdiği destansı mücadele anlatıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin...

Ankara Tiyatrosu ile Başkent'in serüveni ve 15 Temmuz mücadelesi anlatıldı
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Pursaklar Belediyesi Sanat Akademisi tarafından Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen tiyatro ile Ankara’nın Başkent oluşu ve 15 Temmuz’da Ankara’nın verdiği destansı mücadele anlatıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Tarihimizi, kahramanlarımızı ve kahramanlık mücadelemizi unutturmayacağız” dedi.

3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivale kapsamında Genel Sanat Yönetmenliğini Onur Utku Ulgur’un yaptığı Ankara tiyatrosu, Serdar Soyalp koordinatörlüğünde geniş bir oyuncu kadrosu ile Pursaklar halkıyla buluştu. Ankara’nın tarihi serüvenini ve günlük yaşamını anlatan müzikal iki ayrı bölüm olarak sahnelendi. 1071 Malazgirt Zaferi, Cumhuriyet’in kuruluşu, Ankara’nın başkent oluşu, tarihi ve kültürel zenginliği ile günlük yaşamı konu edinen tiyatronun finali 15 Temmuz Destanı ile yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinden okunan şiir ve Türk Bayrağı eşliğinde başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Yaklaşık iki saat süren ve izleyicilerden tam not alan Ankara tiyatrosu duygu dolu anlar yaşattı.

Çetin: “Tarihimizi, kahramanlarımızı unutturmayacağız”

Programın sonunda hemşerilerine hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara’nın Başkent oluşunun 95. Yıl dönümünde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek “Sosyal ve kültürel belediyecilik yaparak toplumun tüm kesimlerinin gönlüne dokunuyoruz. Bu akşamki tiyatromuzda hem Ankara’nın Başkent oluşu hem de 15 Temmuz’da Ankara’nın verdiği destansı mücadeleyi işledik. Tarihimizi, kahramanlarımızı ve kahramanlık mücadelemizi unutturmayacağız” dedi. Tiyatro ekibini tebrik eden Başkan Selçuk Çetin yönetmenlere çiçek takdim etti. Programa Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.
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