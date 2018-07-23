23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48 Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmış IHAAW154821-GEN/23-07-2018 - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi. 23.07.2018 15:48:21 TSI NNNN

IHAAW154821-GEN/23-07-2018 - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi. 23.07.2018 15:48:21 TSI NNNN