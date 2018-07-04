Ankara Valisi Topaca: 'Biz ayakta kalmaya mecburuz'

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Biz ayakta kalmaya mecburuz, ayakta kalmak için de ne yapmamız gerekiyorsa bu tür birlikteliklerle birbirimizi iyi tanıyarak, birbirimize destek olarak, devletimize sahip çıkarak tüm İslam coğrafyasının umudunu da boşa çıkarmamamız gerekiyor" dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Biz ayakta kalmaya mecburuz, ayakta kalmak için de ne yapmamız gerekiyorsa bu tür birlikteliklerle birbirimizi iyi tanıyarak, birbirimize destek olarak, devletimize sahip çıkarak tüm İslam coğrafyasının umudunu da boşa çıkarmamamız gerekiyor" dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernekte Vali Topaca’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Kızılırmak ve Dernek üyeleri de bulundu. Vali Ercan Topaca burada yaptığı konuşmada sel felaketinde halkın gösterdiği anlayış için teşekkür ederek "Kimse çok ağlayıp, sızlayıp feveran etmedi. Devlet yanında olunca hep birlikte bu yarayı kısa sürede sardık. İnşallah bundan sonra bu tür felaketleri ne mahalle olarak ne ülke olarak yaşamama temennisinde ve duasında bulunuyoruz. Bu topluluk, ülkemizin geleceği, toplumun ayakta kalması açısından umudumu güçlendirdi. Anadolu’nun Çayağzı gibi bir bölgesinden daha büyük bir şehre gelip burada o kültürü yaşatmak, daha büyük toplumlarda kaybolmamak milletimizin bekası için önemlidir. Bu, bir dayanışmayı gösteriyor; kendi aranızdaki muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, birbirini kollamayı gösteriyor. Daha büyük topluluklarda birçok kişi kültürünü, inancını, örfünü kaybediyor. Bunu kaybetmemenin yolu bu tür birlikteliklerdir. Bu boyutuyla ben derneği ayakta tutan sizlere ve Dernek Başkanı’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Coğrafyanın sorunlu bir coğrafya olduğunu kaydeden Vali Topaca, "Stratejik değerinden dolayı hep birilerinin müdahale ettiği bir coğrafyadır. Atalarımız bu coğrafyanın inancını, kültürünü, geleneklerini yaşatmak için direnmiştir. Bugün de aynı sorumluluğu bizler taşıyoruz. Çevremizdeki, komşu ülkelerdeki sıkıntılar bu problemin hiç geçmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla aramızdaki dayanışmanın, kaynaşmanın, birbirimizi anlamaya çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı bölgeden gelenlerin birbirine destek olarak ve aynı zamanda gittiğiniz yerle de kaynaşarak bu birlikteliği devam ettirmeliyiz. Bu vatanı çocuklarımıza aldığımızdan daha iyi teslim etmek için birlikte, aynı inançla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Biz ayakta kalmaya mecburuz"

Ankara’daki Kırşehirlilerde bir dayanışma ve kaynaşma olduğunu söyleyen Vali Topaca, bunun gelişmesini diledi ve şöyle devam etti:

"İyi günde, kötü günde birlikte olan bir devlet yapısını inşallah çocuklarımıza teslim edeceğiz. Onlar da bu yürüyüşümüzü devam ettirecekler. Dünyadaki bütün Müslümanların gözü kulağı Türkiye’dedir. Milyarlarca Müslüman, Türkiye’deki güzel gelişmelerle gurur duymaktadır. Burada olacak olumsuzluklardan 15 Temmuz gibi ülkemize, milletimize, devletimize kast eden hain girişimler durumunda da hepsinin inanılmaz üzüldüğünü, gece kalkıp dualar ettiklerini, ağladıklarını ama Türkiye ile birlikte olma konusunda da yürekten, kalpten bir desteğin olduğunu biliyoruz. Bizim başarımız aynı zamanda onların da başarısıdır. Dolayısıyla biz ayakta kalmaya mecburuz, ayakta kalmak için de ne yapmamız gerekiyorsa işte bu tür birlikteliklerle birbirimizi iyi tanıyarak, birbirimize destek olarak, devletimize sahip çıkarak tüm İslam coğrafyasının umudunu da boşa çıkarmamamız gerekiyor. Bu milli bir görevdir, bu dini bir görevdir, milletimiz hep sadece kendisine bakmamıştır. Osmanlı tarihine baktığınız zaman çıkan büyük savaşların önemli bir kısmı diğer coğrafyalardaki Müslümanları veya mazlumları korumak için çıkan savaşlardır. Zaman zaman çok kayıplarımız olmuştur, zaman zaman insan kaynağımızda ciddi azalmalar olmuştur ama hep başkalarını da düşünen, başkalarının da iyiliğini, refahını, huzurunu, barışını düşünen bir anlayışla hareket etmişizdir. Bugün de görüyorsunuz, Suriye’ye duyarsız kalamıyoruz. Irak’ta olan bir zulme duyarsız kalamıyoruz, Filistin’e duyarsız kalamıyoruz, Arakan’a duyarsız kalamıyoruz, Bosna’ya duyarsız kalamıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben bu birlikteliğinizden, bu samimiyetinizden, bu davetinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Biz büyük devletiz"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise "Biz büyük devletiz. Allah bir daha ne beldemize ne şehrimize ne de ülkemize felaket göstermesin ama önemli olan şu; bu tür felaketlerde vatandaşımızın beklentisi, devletini güçlü bir şekilde yanında hissetmesidir. Muhtarımızın da dediği gibi 83-84 senesinde bir sel felaketi olmuştu ki ben hatırlıyorum. Burada sadece bir zabıtayı bir saat gördük, başka da kimseyi görmedik, asıl üzücü olan budur. O gün Sayın Valimizin o duyarlı duruşu, hem devlete güvenimizi hem devletimizin gücünü hem de bürokratlarımızın Valimizin, Kaymakamımızın, Bakan’ımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu noktadaki hassasiyetini gösteriyor ki tedbirler alındı" diye konuştu.

Sel felaketinde devletin çok iyi organize olarak hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Belediye Başkanı Akgül "Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak birliğimizi Mevlam daim etsin. Biz bir olduğumuz ve bu coğrafyadaki köklü medeniyete sahip çıktığımız sürece, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz müddetçe yedi düvel bir araya gelse bu millete diz çöktüremez" şeklinde konuştu.

Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Kızılırmak, davetlerine icabet ettikleri için Vali Topaca ve davetlilere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Sel felaketinde başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımız ve devletimizin yetkili organları felaket yaşandığı andan itibaren hemen halkımızın yanında olarak devletimizin büyüklüğünü bir kez daha hissettirmiştir."