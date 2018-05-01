GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 17:02

Ankara’da 1 Mayıs binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamaları, çekilen halaylar ve söylenen türkülerin ardından son buldu.

Ankara'da 1 Mayıs binlerce kişinin katılımıyla kutlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamaları, çekilen halaylar ve söylenen türkülerin ardından son buldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde 1 Mayıs’ı kutlamak için gelen katılımcılar, saat 10.00 sıralarında AKM önünde toplandı. Burada polisin kontrol noktasından geçenler Kazım Karabekir Caddesi’nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Polis arama noktasında eylemcileri tek tek ararken, bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri malzemelere el koydu. Polis, sakıncalı gördüğü bazı pankartların da alana sokulmasına izin vermedi. Bu nedenle zaman zaman, arama noktasından geçen katılımcılarla polis arasında gerginlikler yaşandı.

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütleri katıldı. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasındaki sloganları ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yürüyüşün ardından binlerce kişi, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak, Anadolu Meydanı’nda kurulan platformun önünde toplandı. Burada hep bir ağızdan 1 Mayıs Marşı söylenip, konuşmalar yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan çeşitli müzik grupları söyledikleri şarkılarla alandakileri coşturdu. Kutlamalar, coşkuyla çekilen halaylardan sonra son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku