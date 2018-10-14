Ankara’da bir ilk: 500 araçlı dev festival

Ankara’da otomobil sektöründe hizmet veren markaların desteğiyle son model modifiyeli ve klasik otomobillerin bulunduğu 500 araçlı dev “Otomobil Festivali” düzenlendi.

Sokaklarda pek görülmeyen birbirinden özel arabaların sergilendiği Ankara Otomobil Festivali 2. gününde de Ankaralıların yoğun ilgisini gördü. Ankara’da ilk defa 500’den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, Ankara Otomobil Festivali’nde bir araya geldi. Otomobillerini özel olarak tasarlayan araç sahipleri de kişisel araçlarını sergileyerek festivale renk kattı. Otomobil ve motor sporlarıyla uzaktan yakından ilgilenen her kesimi bir araya getiren festival, otomobil meraklılarına da otomobil dünyasının dev markalarını yakından inceleme fırsatı verdi.

"Bütün araba meraklılarını buraya toplamayı başardık"

Renkli görüntülere sahne olan festivalde son model modifiyeli ve klasik arabalar boy gösterirken, katılımcılar için özel konserler, etkinlikler ve heyecan verici sahne şovları düzenlendi. Festivalin organizatörlerinden Ali Sucugil, festival ile ilgili bilgi aktardı. Otomobil hastası bir insan olduğunu belirten Sucugil, "Buraya gelen herkes genel olarak araba hastası. Çocukluğumuzdan beri bu sektörle ilgileniyoruz. Yaptığımız işleri de burada sergiliyoruz. Yasal bir fuar yapıyoruz burada. Talep çoktu. Herkesin bir beklentisi vardı bu konuda. Dünyanın her yerinde yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi bütün araba meraklılarını buraya toplamayı başardık. Burada her kesime hitap eden çeşitli arabalar var" dedi.

Araçlardan bahseden Sucugil, "Dünyanın en hızlı arabalarından biri şuan arkamda duruyor. Motor modifiyesi bayağı maddi destek gerektirir. Yaklaşık 1 milyon TL maliyeti var bu aracın. Bu araçlar pistte yarışır. Bunlar baştan aşağı emek" ifadelerini kullandı.

"Koşarak geldik"

Pazar gününü değerlendiren araba meraklıları ise çocuklarıyla birlikte fuar alanına akın etti. Fuara çocuklarıyla birlikte gelen Ali Yücel, "Çocuğum araba hastası. Gidelim diye tutturdu. Koşarak geldik buraya. Son model arabalar, ortam ve hava çok güzel" şeklinde konuştu.