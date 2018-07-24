GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:52

Ankara’da Büyükşehir konutları satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında konut ve ticaret alanlarını satışa çıkarıyor.İlkbahar Mahallesi Çankaya adresinde yer alan 97 konut ve 5 ticari dükkan ihale usulüyle satışa sunulacak....

Ankara'da Büyükşehir konutları satışta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında konut ve ticaret alanlarını satışa çıkarıyor.

İlkbahar Mahallesi Çankaya adresinde yer alan 97 konut ve 5 ticari dükkan ihale usulüyle satışa sunulacak. Hemen teslim ve peşin olarak satışa sunulacak konutların fiyat aralığı ise 220-700 bin lira arasında değişiyor.

2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 daire tiplerinin yer aldığı konutların büyüklükleri de 101 ve 210 metrekare arasında.

Turan Güneş Bulvarı ve İmrahor Vadisi’ne cepheli Mogan ve Eymir Gölü manzaralı bir alanda depreme dayanıklı inşa edilen "Güneypark Konutları", sosyal donatıları, peyzaj düzenlemesi ve teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

Kalan konutlar için satışlar devam edecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık usulü ihaleyle satışa çıkarılan konutlara sahip olmak isteyenler, 0312 507 25 60 numaralı telefondan ya da Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5, Kat:14 Yenimahalle adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına başvurarak bilgi alabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku