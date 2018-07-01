Ankara’da dedeler ve nenelerden 12. Bahar Yürüyüşü

Pursaklar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek bu yıl 12.’si düzenlenen ve 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı mehteranlı ’12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ renkli görüntülere sahne oldu. ’5. Yağlı Pehlivan Güreşçileri’ etkinliğinin de gerçekleştirildiği günde, yürüyüşe katılan dedeler ve neneler Umre, Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam tatili ile ödüllendirildi.

Pursaklar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek bu yıl 12.’si düzenlenen ve 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı mehteranlı ’12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ renkli görüntülere sahne oldu. ’5. Yağlı Pehlivan Güreşçileri’ etkinliğinin de gerçekleştirildiği günde, yürüyüşe katılan dedeler ve neneler Umre, Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam tatili ile ödüllendirildi.

Pursaklar Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ’Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ bu sene de renkli görüntüle sahne oldu. 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı yürüyüşe katılan dede ve neneler, Pusaklar Osman Bey Caddesi’nden Ayyıldız Özgürlük Parkı’na mehteran eşliğinde yürüdü. Buradaki parkta ise ’5. Yağlı Pehlivan Güreşleri’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, kategorilere ayrılan pehlivanlar, burada kozlarını paylaştı. Yürüyüşe katılan dedeler ve neneler de kıyasıya geçen güreş maçlarını da heyecanla izledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe protokolünün birlikte yürüdüğü 12. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ne katılanlar ise Umre, Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam tatili kazandı. Yapılan kura çekilişleri ile 2 aileye Umre, birçok aileye Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam kaplıca tatili hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çetin, "Büyüklerimiz olan dedelerimiz ve nenelerimiz için 12 yıl önce bir proje ortaya koyalım dedik. Çok şükür projelerimiz tuttu. Yüzlerce kişi yarışmamıza katılıyor. Burada sadece nene ve dede yok. Onların torunları, damadı, kızı ve gelini de var. Spor gerçekten çok güzel bir şey. Dedelerimiz bu vesileyle yıl boyunca yürürler inşallah” dedi.

Yürüyüş sonrası tatil ve Umre ziyareti kazanan Yakup ve Sultan Sarıalioğlu çifti ise "Umre biletinin bize çıkması için çok dua ediyorduk. Umre turunun bu sefer bize çıkacağını hissetmiştik. Yürüyüşe her sene katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan dedeler de etkinliğin hiç bitmemesini her sene tekrarlanmasını istedi.