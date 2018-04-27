Ankara’da Filistin’e destek gösterisi

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile Filistin’deki "Büyük Dönüş Yürüyüşünü"ne destek verdi.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı sonrası Filistin’deki "Büyük Dönüş Yürüyüşünü"ne destek için basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan platform temsilcisi, "Hemen hemen her gün Filistin’de bir kardeşimiz şehit ediliyor, Suriye’de onlarca kardeşimiz şehit ediliyor. Rabbim bizlerin eliyle onları kahru perişan eylesin, bizlere daha çok şuurlu olmayı nasip etsin" dedi.