Ankara’da Kahve&Çikolata Festivali başlıyor

Ankara’da kahve ve çikolata tutkunları, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Kahve&Çikolata Festivali’nde buluşacak.

“2 tat 5 duyu” sloganıyla kahve ve çikolata severleri bir araya getirmeyi amaçlayan “Ankara Kahve&Çikolata Festivali”, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Ankara Congresium’da düzenlenecek. Sektör öncüleri ve 3. dalga kahve akımını barındıran festivalde, dört gün boyunca birbirinden renkli ve lezzetli aktiviteler yer alacak. Festivalde atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarla ziyaretçilere akademik bir gösteri sunulacak.

Down sendromlu çocuklar hünerlerini gösterecek

3 Mayıs Perşembe günü saat 14.00-15.00 arası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gourmand Ödülü sahibi çikolata şefi Hakan Doğan’ın gözetmenliğinde Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden down sendromlu 10’a yakın çocuk, çikolata lolipopları hazırlayacak. Aynı gün Barista Şampiyonu Gürkan Kumak, saat 13.00’te “Türk Kahvesinin Hikayesi” adlı bir seminer verecek.

4 Mayıs Cuma günü 15.15-16.30 saatleri arasında Coupe de Monde de la Patisserie Türkiye Komitesi Başkanı Mehmet Yücel, “Çikolata’nın Serüveni”ni paylaşacak. Saat 16.00-16.45 arasında ise kahve eğitmeni Cenk Girginol, “Evde Türk Kahvesi Keyfi”ni ziyaretçilere keyifli anlatımıyla sunacak.

6 Mayıs Pazar günü saat 13.45-15.00 arasında 2011 Dünya Çikolata Ustaları Yarışması’nda “En İyi Çikolata” ödülünü kazanan çikolata sanatçısı Gamze Baş, çocuklarla beraber “Benim Tatlı Çikolatam-Sweetart with my Sweetheart” adlı bir atölye gerçekleştirecek.

Çikolatadan çanta ve ayakkabı heykelleri sergilenecek

Festival alanının en ilgi çekici köşelerinden birisi de çikolatadan yapılan heykellerin olduğu alan olacak. Çikolatadan yapılan ayakkabı ve çanta heykelleri festival boyunca ziyaret edilebilecek. Kahve ve çikolata severler, festival süresince düzenlenen workshoplar, yarışmalar ve seminerlerde kahve ile çikolatanın birlikte yolculuklarını keşfetme imkanı bulacak. Etkinlik kapsamında Buray, Fatma Turgut ve Can Bonomo konserleri de festival ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılması hedeflenen festival ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve etkinlik detayları www.kahvecikolatafest.com web adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.