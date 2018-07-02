Ankara’da Sivas olayları anıldı

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için Ankara’da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi gruplar akşam saatlerinde Sıhhiye Toros Sokak’ta toplandı. Burada ellerindeki dövizlerle yaşanan olaylara tepki gösteren grup, kortej oluşturarak Anadolu Meydanı’na yürüdü. Grup, yapılan açıklamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

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