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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:51

Ankara’daki okullardan Jeoparka yoğun ilgi

Kızılcahamam sadece doğal yapısı ile değil, jeolojik bir arazi yapısı olması sebebi ile Jeopark alanlarını bünyesinde barındırdığı için jeopark duraklarımıza ilgi her geçen gün artış gösteriyor.

Ankara'daki okullardan Jeoparka yoğun ilgi
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Kızılcahamam sadece doğal yapısı ile değil, jeolojik bir arazi yapısı olması sebebi ile Jeopark alanlarını bünyesinde barındırdığı için jeopark duraklarımıza ilgi her geçen gün artış gösteriyor.

Jeoparkın hafta sonu ziyaretçileri, Ankara ODTÜ Koleji 10.sınıf öğrencileri oldu. Öğrenciler, ders konuları olan kayaç yapısı konusu işlemek, bilgilerini pekiştirmek için ilçemiz jeopark alanlarını gezdiler. Öğrenciler Kızılcahamam Belediyesi Turizm Tanıtım Koordinatörü Ali İhsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde sırası ile Güvem Bölgesi Beşkonak Fosil Yatakları, Güvem Bazalt Sütunları daha sonrasında Çeltikçi bölgesinde bulunan Abacı Peribacaları oluşumlarını incelediler. Gezi sonrasında, Kızılcahamam Belediyesi Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi, Şehit Anıt Ağacı ve Soğuksu Milli Parkında incelemelerde bulunup hoş vakit geçirdiler.

Geziyi Organize Eden SALTUR yetkilileri, ilçedeki Jeopark alanlarımızda yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ve bundan sonraki süreçlerde turlarını Kızılcahamam’a yapacaklarını dile getirip, Belediye Başkanı Muhittin Güney’e başarı dileklerini ve teşekkürlerini iletti.
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